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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Raymond Lifestyle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raymond Lifestyle lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Raymond Lifestyle die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 12,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Raymond Lifestyle noch ein Gewinn pro Aktie von 12,34 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,80 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,32 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 27,37 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,59 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 73,69 Milliarden INR, gegenüber 68,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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