ISIN: INE02ID01020

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Raymond Lifestyle verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raymond Lifestyle wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 12,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Raymond Lifestyle einen Gewinn von 10,53 INR je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,92 Prozent auf 18,76 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 29,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,00 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 67,99 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 61,48 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

