Ausblick: Raymond Lifestyle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Raymond Lifestyle stellt am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -6,200 INR gegenüber -3,250 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Raymond Lifestyle in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 15,02 Milliarden INR im Vergleich zu 14,30 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,25 INR, wohingegen im Vorjahr noch 7,59 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,14 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 68,53 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at