Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rayonier Advanced Materials stellt am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rayonier Advanced Materials noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.
Rayonier Advanced Materials soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 364,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,125 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,590 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
