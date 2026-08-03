Ausblick: Rayonier Advanced Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rayonier Advanced Materials veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rayonier Advanced Materials noch -5,440 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rayonier Advanced Materials in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 362,0 Millionen USD im Vergleich zu 340,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,903 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at