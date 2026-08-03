Rayonier Advanced Materials Aktie
WKN DE: A115CX / ISIN: US75508B1044
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rayonier Advanced Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Rayonier Advanced Materials veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rayonier Advanced Materials noch -5,440 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rayonier Advanced Materials in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 362,0 Millionen USD im Vergleich zu 340,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,903 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rayonier Advanced Materials Inc When Issued
|
07:01
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)