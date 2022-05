Ausblick: Rayonier Advanced Materials veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rayonier Advanced Materials lässt sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rayonier Advanced Materials die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,410 USD. Dies würde einen Gewinn von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Rayonier Advanced Materials -0,430 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,00 Prozent auf 367,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rayonier Advanced Materials noch 465,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,870 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,670 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at