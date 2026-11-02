Rayonier Advanced Materials Aktie
WKN DE: A115CX / ISIN: US75508B1044
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rayonier Advanced Materials zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rayonier Advanced Materials äußert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 389,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rayonier Advanced Materials einen Umsatz von 352,8 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,153 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,330 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,47 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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