Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rayonier legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rayonier öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,099 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 374,3 Millionen USD – ein Plus von 251,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rayonier 106,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,469 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,03 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 484,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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