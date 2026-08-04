Ausblick: Rayonier legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rayonier öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,099 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 374,3 Millionen USD – ein Plus von 251,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rayonier 106,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,469 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,03 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 484,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at