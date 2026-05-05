Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rayonier präsentiert Quartalsergebnisse
Rayonier wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,038 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rayonier in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 238,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 280,9 Millionen USD im Vergleich zu 82,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,378 USD je Aktie, gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 484,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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