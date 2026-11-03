Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rayonier stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rayonier wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,103 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rayonier 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 129,25 Prozent auf 407,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rayonier noch 177,5 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,51 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 484,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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