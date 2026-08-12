RaySearch Laboratories AB Aktie
WKN: 905265 / ISIN: SE0000135485
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: RaySearch Laboratories (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
RaySearch Laboratories (B) veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,19 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,900 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 272,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,9 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,63 SEK im Vergleich zu 6,64 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden SEK, gegenüber 1,34 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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