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WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Raytheon Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Raytheon Technologies wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 21,45 Milliarden USD – ein Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raytheon Technologies 20,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie, gegenüber 4,96 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 93,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 88,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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