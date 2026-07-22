Ausblick: Raytheon Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Raytheon Technologies veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,66 USD aus. Im letzten Jahr hatte Raytheon Technologies einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,58 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 94,21 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 88,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at