Ausblick: Raytheon Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Raytheon Technologies öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,69 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,21 USD, gegenüber 3,55 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 87,02 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 80,74 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at