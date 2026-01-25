Ausblick: RBB Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RBB Bancorp wird am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,490 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,99 Prozent auf 33,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 124,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 232,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at