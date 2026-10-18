Ausblick: RBB Bancorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RBB Bancorp wird am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,576 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 43,27 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,83 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 136,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 238,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at