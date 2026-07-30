Ausblick: RBC Bearings gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RBC Bearings lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,42 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RBC Bearings ein EPS von 2,17 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 508,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,41 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,11 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at