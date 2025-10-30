Ausblick: RBC Bearings legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RBC Bearings stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,74 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RBC Bearings ein EPS von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RBC Bearings in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 450,3 Millionen USD im Vergleich zu 397,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,56 USD im Vergleich zu 7,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

