Ausblick: RBC Bearings öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RBC Bearings wird am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass RBC Bearings im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,30 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 505,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 437,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,17 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,86 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at