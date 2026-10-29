RBC Bearings Aktie
WKN: A0ETU2 / ISIN: US75524B1044
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: RBC Bearings präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RBC Bearings präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass RBC Bearings im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,90 USD je Aktie gewesen.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 514,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 455,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,95 USD im Vergleich zu 9,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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