Ausblick: RBC Bearings präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RBC Bearings wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,86 USD je Aktie gegenüber 1,82 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll RBC Bearings im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 460,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,65 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,70 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,86 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at