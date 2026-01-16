RBL Bank Aktie
Ausblick: RBL Bank präsentiert Quartalsergebnisse
RBL Bank stellt am 17.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,47 INR je Aktie gegenüber 0,780 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 27,50 Milliarden INR aus – eine Minderung von 40,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RBL Bank einen Umsatz von 46,10 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,37 INR, gegenüber 11,81 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 108,39 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 177,97 Milliarden INR generiert worden waren.
