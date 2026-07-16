RBL Bank Aktie

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WKN DE: A2AQ9G / ISIN: INE976G01028

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: RBL Bank präsentiert Quartalsergebnisse

RBL Bank präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,37 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,52 INR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 38,30 Prozent auf 27,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,55 INR, wohingegen im Vorjahr noch 14,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,95 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 184,64 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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