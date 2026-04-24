Ausblick: RBL Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RBL Bank gibt am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass RBL Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

RBL Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,48 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,67 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,81 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 106,06 Milliarden INR, gegenüber 177,97 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at