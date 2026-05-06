Ausblick: RE-MAX A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

RE-MAX A stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,224 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei RE-MAX A noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 73,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 293,4 Millionen USD, gegenüber 291,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at