RE-MAX a Aktie

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WKN DE: A1W4VU / ISIN: US75524W1080

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: RE-MAX A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RE-MAX A wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass RE-MAX A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,367 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RE-MAX A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 72,8 Millionen USD im Vergleich zu 72,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 288,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 291,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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