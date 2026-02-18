Ausblick: RE-MAX A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RE-MAX A stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,285 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 72,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 71,5 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 291,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 307,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at