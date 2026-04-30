Ausblick: Real Matters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Real Matters wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Real Matters im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,003 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 53,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,067 USD im Vergleich zu -0,430 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 58,9 Millionen USD, gegenüber 237,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at