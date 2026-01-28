Ausblick: Real Matters legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Real Matters präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,002 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,430 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 237,4 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at