Real Matters Aktie
WKN DE: A2DRYG / ISIN: CA75601Y1007
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Real Matters legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Real Matters präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,002 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,430 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 237,4 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
