Ausblick: Realogy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Realogy wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Realogy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,465 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,83 Milliarden USD, gegenüber 5,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at