Ausblick: Realty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Realty wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,384 USD. Dies würde einem Zuwachs von 66,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Realty 0,230 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Realty einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,29 Milliarden USD, gegenüber 5,30 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at