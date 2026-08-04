Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Realty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Realty wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,398 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Realty noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD – ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Realty 1,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 5,71 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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