Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Realty präsentiert Quartalsergebnisse
Realty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Realty nach den Prognosen von 11 Analysten 1,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,38 Milliarden USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 5,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
07:01
|Ausblick: Realty präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Realty-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: Wäre eine Realty-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
06.04.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: Hätte sich ein Investment in Realty vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
30.03.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|54,45
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.