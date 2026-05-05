Ausblick: Realty präsentiert Quartalsergebnisse

Realty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Realty nach den Prognosen von 11 Analysten 1,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,38 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 5,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at