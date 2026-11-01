Ausblick: Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Realty öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD – ein Minus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Realty 1,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 5,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net