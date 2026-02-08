Recruit Holdings Aktie
WKN DE: A12BJJ / ISIN: JP3970300004
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Recruit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Recruit wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 89,22 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,55 Prozent erhöht. Damals waren 79,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 933,36 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Recruit einen Umsatz von 897,00 Milliarden JPY eingefahren.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 317,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 271,44 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.625,09 Milliarden JPY, gegenüber 3.557,48 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
