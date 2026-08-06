Ausblick: Recruit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Recruit wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 109,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 83,97 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 985,89 Milliarden JPY gegenüber 878,84 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 460,29 JPY, gegenüber 349,78 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 4.055,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.697,35 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at