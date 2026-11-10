Recruit Holdings Aktie
WKN DE: A12BJJ / ISIN: JP3970300004
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Recruit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Recruit präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 135,57 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 89,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Recruit 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.056,67 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Recruit 914,75 Milliarden JPY umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 561,74 JPY je Aktie, gegenüber 349,78 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 4.250,37 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3.697,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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