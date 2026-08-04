Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Recursion Pharmaceuticals, A wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,240 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,410 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,0 Millionen USD gegenüber 19,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,92 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,925 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 59,1 Millionen USD, gegenüber 74,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at