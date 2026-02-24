Recursion Pharmaceuticals a Aktie
Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Recursion Pharmaceuticals, A äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,301 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 439,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,567 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,690 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 61,5 Millionen USD, gegenüber 58,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
