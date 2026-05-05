Recursion Pharmaceuticals a Aktie
WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Recursion Pharmaceuticals, A wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Recursion Pharmaceuticals, A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,265 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Recursion Pharmaceuticals, A nach den Prognosen von 8 Analysten 15,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,015 USD, gegenüber -1,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 75,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 74,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.