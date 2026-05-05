Recursion Pharmaceuticals a Aktie

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WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Recursion Pharmaceuticals, A wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Recursion Pharmaceuticals, A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,265 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Recursion Pharmaceuticals, A nach den Prognosen von 8 Analysten 15,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,015 USD, gegenüber -1,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 75,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 74,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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