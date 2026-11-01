Recursion Pharmaceuticals a Aktie

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WKN DE: A3CM1C / ISIN: US75629V1044

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Recursion Pharmaceuticals, A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Recursion Pharmaceuticals, A wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,219 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Recursion Pharmaceuticals, A noch ein Verlust pro Aktie von -0,360 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Recursion Pharmaceuticals, A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 186,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,900 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 44,3 Millionen USD, gegenüber 74,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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