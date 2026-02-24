Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Red Robin Gourmet Burgers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Red Robin Gourmet Burgers wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,588 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Red Robin Gourmet Burgers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 264,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,783 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -4,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

