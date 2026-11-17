Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Red Robin Gourmet Burgers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Red Robin Gourmet Burgers äußert sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,340 USD. Dies würde einen Gewinn von 66,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Red Robin Gourmet Burgers -1,030 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 253,6 Millionen USD – ein Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Red Robin Gourmet Burgers 265,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,170 USD im Vergleich zu -1,310 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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