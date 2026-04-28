Red Rock Resort a Aktie
WKN DE: A2AHN4 / ISIN: US75700L1089
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Red Rock Resorts A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Red Rock Resorts A öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,898 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 497,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Red Rock Resorts A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 505,6 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 2,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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