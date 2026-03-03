Red Violet Aktie
Ausblick: Red Violet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Red Violet wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,0 Millionen USD – ein Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Red Violet 19,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 88,9 Millionen USD, gegenüber 75,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
