Ausblick: Red Violet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Red Violet lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Red Violet für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Red Violet im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 24,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,95 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 102,9 Millionen USD, gegenüber 90,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at