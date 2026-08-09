Red Violet Aktie
WKN DE: A2JGBV / ISIN: US75704L1044
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Red Violet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Red Violet wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,6 Millionen USD gegenüber 21,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 104,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 90,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Red Violet Inc Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: Red Violet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Red Violet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Red Violet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Red Violet Inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Red Violet Inc Registered Shs When Issued
|56,50
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.