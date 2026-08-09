Ausblick: Red Violet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Red Violet wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 17,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,6 Millionen USD gegenüber 21,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 104,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 90,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at