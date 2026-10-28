Ausblick: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,066 EUR je Aktie gegenüber -0,360 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 838,7 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 719,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,284 EUR je Aktie, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at