Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Expertenmeinungen
|
28.07.2026 18:25:00
Ausblick: Redcare Pharmacy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Redcare Pharmacy wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,270 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 19,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 845,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 709,2 Millionen EUR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,464 EUR je Aktie, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,41 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
23.07.26
|SDAX aktuell: SDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
21.07.26
|Redcare Pharmacy-Aktie zieht an: Warburg startet Bewertung mit "Buy" (dpa-AFX)
|
21.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
21.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research startet Redcare Pharmacy mit 'Buy' (dpa-AFX)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26