Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Zahlen stehen an
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29.07.2026 09:55:00
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Reddit gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,951 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.
Reddit soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 730,9 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 27 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,96 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,62 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 3,23 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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